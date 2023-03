Juan José Ballesta asegura que no bebe nada de alcohol, aunque se haya "hinchado a cubatas de chaval". "Ahora no bebo y no voy a volver a beber nunca porque no se me ha perdido nada bebiendo. No me tira", manifiesta, tras lo que señala que ahora va con su Fanta de naranja, sus pepitos de chocolate y sus chuches.

Así, confiesa que toma "gran cantidad de azúcar desde hace muchos años", y que incluso es capaz de tomarlo de noche con los ojos cerrados: "Ayer me desperté a las 4:00 horas con ganas de dulce y y empecé con los ojos cerrados a comer chuches". "Eso me pasa mucho, levantarme sonámbulo, y liarme a comer Cola Cao a cucharadas, y mi madre al día siguiente se encuentra toda la casa llena de Cola Cao", confiesa.