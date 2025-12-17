El divertido vídeo viral del ingenioso plan de un Golden Retriver para conseguir comida de la mesa

Un Golden Retriever conquista el plató de Aruser@s con su curiosa estrategia para lograr que algún familiar caiga y le dé un trozo de comida.

Elegir el sitio adecuado puede marcar la diferencia, y este Golden Retriever lo sabe muy bien. El vídeo viral presentado por Alfonso Arús en Aruser@s muestra al perro escogiendo con precisión la ubicación perfecta bajo la mesa.

Con una sonrisa irresistible y moviendo la cola sin parar, el Golden Retriever se coloca estratégicamente entre las piernas del familiar más propenso a ceder, esperando pacientemente a que "caiga algo".

"Sabe quién es el más débil de la mesa y el que le da la comida primero", comenta entre risas Óscar Broc, destacando la astucia del animal.

María Moya, por su parte, comparte una experiencia similar y asegura que su hermana tenía un perro de la misma raza que siempre acababa sentándose junto a su padre. "Sabía perfectamente que era él quien le iba a dar alguna que otra sorpresa", recuerda.

