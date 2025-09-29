El divertido vídeo viral del bebé que creía que le iba a gustar el aguacate... pero no

El bebé que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s está entusiasmado porque su mamá, por fin, le va a dar ese delicioso manjar de color verde que ella tiene en su plato. Lo que no se esperaba es que supiera de esa manera.

Entre grititos y gemiditos, el bebé que protagoniza este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s pide con ansia esa cosa verde que mamá tiene el plato. No sabe muy bien qué podrá ser, pero lo que sí sabe es que tiene una pinta deliciosa.

Por fin, su madre tiene a bien darle a probar un poquito de ese manjar con la punta de la cuchara. Es aguacate, anuncia ella mientras graba estas imágenes. Y él empuja la comida hasta dentro de su boca incluso con la mano.

Sin embargo, tan solo un segundo después, la expresión en la cara del niño cambia por completo. Con gesto de disgusto intenta sacarse eso de la boca. "Y lo peor es que empieza a toser", comenta Hans Arús en el plató del programa de laSexta.

"Me da la sensación que lo que no le gusta es la textura", comenta Angie Cárdenas. Para Alfonso Arús este vídeo no hace más que demostrar que hay que cosas que, aunque entren por el ojo, no hay manera de que lo hagan por la boca.

