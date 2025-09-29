Ahora
El divertido vídeo viral del bebé que creía que le iba a gustar el aguacate... pero no

Vídeo viral

El divertido vídeo viral del bebé que creía que le iba a gustar el aguacate... pero no

El bebé que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s está entusiasmado porque su mamá, por fin, le va a dar ese delicioso manjar de color verde que ella tiene en su plato. Lo que no se esperaba es que supiera de esa manera.

Entre grititos y gemiditos, el bebé que protagoniza este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s pide con ansia esa cosa verde que mamá tiene el plato. No sabe muy bien qué podrá ser, pero lo que sí sabe es que tiene una pinta deliciosa.

Por fin, su madre tiene a bien darle a probar un poquito de ese manjar con la punta de la cuchara. Es aguacate, anuncia ella mientras graba estas imágenes. Y él empuja la comida hasta dentro de su boca incluso con la mano.

Sin embargo, tan solo un segundo después, la expresión en la cara del niño cambia por completo. Con gesto de disgusto intenta sacarse eso de la boca. "Y lo peor es que empieza a toser", comenta Hans Arús en el plató del programa de laSexta.

"Me da la sensación que lo que no le gusta es la textura", comenta Angie Cárdenas. Para Alfonso Arús este vídeo no hace más que demostrar que hay que cosas que, aunque entren por el ojo, no hay manera de que lo hagan por la boca.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Temporal de lluvia, en directo | Inundaciones, rescates y un barranco desbordado en Aldaia por las lluvias torrenciales en la Comunitat Valenciana
  2. Así es el visado para migrantes que propone el PP: por puntos y para quien "conoce mejor" la cultura española
  3. Una reunión de paz con muy poco consenso: la propuesta de EEUU con 21 puntos no convence ni a Israel ni a Hamás
  4. Hacienda concluye que los contratos adjudicados al empresario recomendado por Begoña Gómez podrían haber incurrido en "fraude de ley"
  5. Elvira Lindo mira a su abismo personal y reflexiona sobre la vida, la muerte y la salud mental: "Siempre sale algo que me lleva a seguir"
  6. Bad Bunny será la actuación estrella del descanso de la Super Bowl 2026