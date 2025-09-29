Ahora
Alfonso Arús critica la actitud de David Beckham en el concierto de Oasis: "No sé para qué van a los conciertos"

"Como todos, lo que hace es ponerse de espaldas y cantar él, no sé para qué van a los conciertos", critica Alfonso Arús sobre la actitud de David Beckham en el concierto de Oasis.

David Beckham lo ha dado todo en el concierto de Oasis, donde ha acudido con su familia. "Vamos a escuchar cómo canta", destaca Tatiana Arús en el vídeo, donde Alfonso Arús corrige a la colaboradora: "¡Cómo desafina!".

Por otro lado, Tatiana Arús explica que Victoria Beckham ha sido la encargada de grabar al resto de la familia en compañía de amigos. "David estaba emocionado cantando los grandes éxitos junto a Cruz, Romeo, Harper... Victoria es la única que no sale", detalla la colaboradora.

Por su parte, Alfonso Arús reflexiona en el plató de Aruser@s: "Como todos, lo que hace es ponerse de espaldas y cantar él, no sé para qué van a los conciertos". "A mí me gusta mucho un cantante y lo que hago es mirarle y no perderme ni un detalle", afirma Alfonso Arús en el vídeo, donde Angie Cárdenas critica "a la gente que está todo el tiempo grabando al cantante": "A ver disfruta del momento".

Por último, Alba Gutiérrez confiesa que le da mucha rabia la gente que graba con la linterna puesta: "Está molestando al de al lado".

