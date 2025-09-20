El divertido viral del bebé que esconde al gato en el pantalón del pijama

Hans Arús arranca con Aruser@s Weekend con este gracioso momento de un bebé intentando esconder a su gato en el pantalón del pijama: una escena tierna y desternillante a partes iguales.

En Aruser@s hemos visto bebés haciendo de todo, pero este 'chiquitín' se ha ganado un lugar especial en el olimpo de los virales del programa.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el pequeño con total calma y la picardía de quien sabe que está haciendo "algo raro", mete a su gato dentro del pantalón de su pijama.

Sorprendentemente el felino se deja engañar como si aquello fuera lo más normal del mundo hasta que, de pronto, la mamá lo pilla con su malvado plan. "¿Cuántos de vosotros no habéis intentado llevaros un gatito o un perrito a casa?", pregunta Hans Arús a los espectadores, rompiendo una lanza a favor del pequeño.