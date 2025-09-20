Ahora
El divertido viral del bebé que esconde al gato en el pantalón del pijama

Viral

El divertido viral del bebé que esconde al gato en el pantalón del pijama

Hans Arús arranca con Aruser@s Weekend con este gracioso momento de un bebé intentando esconder a su gato en el pantalón del pijama: una escena tierna y desternillante a partes iguales.

En Aruser@s hemos visto bebés haciendo de todo, pero este 'chiquitín' se ha ganado un lugar especial en el olimpo de los virales del programa.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el pequeño con total calma y la picardía de quien sabe que está haciendo "algo raro", mete a su gato dentro del pantalón de su pijama.

Sorprendentemente el felino se deja engañar como si aquello fuera lo más normal del mundo hasta que, de pronto, la mamá lo pilla con su malvado plan. "¿Cuántos de vosotros no habéis intentado llevaros un gatito o un perrito a casa?", pregunta Hans Arús a los espectadores, rompiendo una lanza a favor del pequeño.

Las 6 de laSexta

  1. Putin vuelve a tensar la cuerda: la OTAN intercepta tres cazas rusos en Estonia y Polonia detecta otros dos en el Báltico
  2. Tuly Flint, el excomandante israelí que llama al boicot a Netanyahu: "Eres más patriota cuando te niegas que cuando obedeces"
  3. Trump desvela que EEUU ha hundido otro barco "de narcotraficantes" con tres personas a bordo en el Caribe
  4. La fundación de Abascal, en el ojo del huracán: las cuentas de 2023 revelan que destinaron más de un millón de euros en "gastos de personal"
  5. Fallos en las pulseras antimaltrato: ¿Quién asume la responsabilidad por la protección de las víctimas?
  6. Garajes y sótanos convertidos en apartamentos para alquilar a estudiantes por 1.000 euros: destapamos este lucrativo negocio