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El divertido vídeo viral de un bebé jugando por primera vez con su perro: "Serán mejores amigos"

En este vídeo viral que recoge Aruser@s somos testigos del principio de una gran amistad: la de este bebé con su perro. Así juegan juntos por primera vez.

El divertido vídeo viral de un bebé con su perro: "Serán mejores amigos"

En este divertido y emotivo vídeo viral que recoge Aruser@s presenciamos un momento único y especial: el de la primera vez en la que un bebé juega con el perro de la familia. En el programa de laSexta están entusiasmados con estas imágenes y Alfonso Arús no duda en señalar que ambos serán mejores amigos en cuanto el pequeño comience a gatear con soltura, pero eso sí, también destaca que aquí es el can el que lleva la inciativa en todo momento.

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