Ahora

Momento emocionante

La tierna reacción viral de un perro al sentir la patada del bebé en la barriga de su dueña

Aquí puedes ver el viral y entrañable momento en el que un perro siente por primera vez la patada del bebé que espera su dueña embarazada.

La tierna reacción viral de un perro al sentir la patada del bebé en la barriga de su dueña

En Aruser@s hemos visto muchos momentos entrañables entre perros y dueños, pero sin duda este ha conquistado a todos los colaboradores. El vídeo muestra a una mujer embarazada descansando en el sofá mientras su perro apoya la cabeza sobre su barriga.

De pronto, el bebé da una pequeña patada y la cara de sorpresa del perro se vuelve totalmente viral. Con los ojos abiertos, mira fijamente a su dueña, como si intentara descubrir de dónde vino el "golpecito".

"¡Estará pensando '¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha dado?'", ríe Alfonso Arús, mientras todos en el plató se derriten ante la ternura del momento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Antelo evidencia la nueva crisis interna en Vox tras la presión sufrida para forzar su dimisión: "Una cosa es lealtad y otra sumisión"
  2. El retorno del emérito a España vuelve al foco: el PP pide el regreso de Juan Carlos I, pese a que es una decisión del monarca
  3. Montero admite que todavía no tienen apoyos para aprobar los Presupuestos pese a querer presentarlos en marzo
  4. "Prevaliéndose de su autoridad, sin respetar mi negativa, me penetró": el modus operandi del jefe de la Policía Local de Torrejón tras dimitir en Alcalá
  5. Pakistán bombardea Kabul tras declarar una "guerra abierta" contra Afganistán
  6. Netflix se retira de la batalla por la compra de Warner tras la nueva oferta de Paramount