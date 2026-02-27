La tierna reacción viral de un perro al sentir la patada del bebé en la barriga de su dueña

Aquí puedes ver el viral y entrañable momento en el que un perro siente por primera vez la patada del bebé que espera su dueña embarazada.

En Aruser@s hemos visto muchos momentos entrañables entre perros y dueños, pero sin duda este ha conquistado a todos los colaboradores. El vídeo muestra a una mujer embarazada descansando en el sofá mientras su perro apoya la cabeza sobre su barriga.

De pronto, el bebé da una pequeña patada y la cara de sorpresa del perro se vuelve totalmente viral. Con los ojos abiertos, mira fijamente a su dueña, como si intentara descubrir de dónde vino el "golpecito".

"¡Estará pensando '¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha dado?'", ríe Alfonso Arús, mientras todos en el plató se derriten ante la ternura del momento.