Un perro salva la vida a un bebé cuyo cochecito rodaba sin control hacia la carretera

En este vídeo puedes ver cómo un perro detiene a tiempo un cochecito de bebé que se desliza sin frenos hacia la carretera. La reacción instintiva y rápida del animal ha sido aplaudida por los colaboradores de Aruser@s.

Alfonso Arús ha mostrado en los 'Super Olé' un impactante y emotivo vídeo que se ha vuelto viral: el heroico momento en el que un perro ha salvado la vida a un bebé tras avanzar su cochecito, sin frenos, por una pequeña pendiente hacia la carretera.

Como vemos en las imágenes sobre esta noticia, el padre está sentado en la moto, junto al cochecito de su hijo, aparentemente tranquilo y confiado. De pronto, en cuestión de segundos, el carrito comienza a deslizarse hacia atrás por una pequeña pendiente, acercándose peligrosamente a la carretera.

Por suerte, el perro se interpone en el camino logrando detenerlo con su cuerpo antes de que llegue al asfalto. Una instintiva y rápida acción que ha salvado la vida del pequeño.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores no han tardado en reaccionar. Arthur Arús ha criticado la actitud del padre: "Ojo a la imagen del padre con la pierna levantada y apoyada en el manillar de la moto... Con eso lo dice todo". Por su parte, María Moya fue más directa: "El adulto responsable de ese vídeo es el perro, sin duda".