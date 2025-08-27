El entrañable vídeo viral del bebé que imita a su perro haciendo pis: "Espero que a sus amigos no les huela el culo"

Los niños aprenden por imitación y por eso es tan importante que los padres enseñemos y demos ejemplo de buenas conductas. Este perro, sin saberlo, también está sirviendo como modelo de comportamiento al pequeño.

Es uno de nuestros vídeos virales favoritos del día y también lo es de nuestros amigos de Aruser@s, que no han dudado en pedir su pase a Arusoros con palmadas y algarabía... ¡y no es para menos!

En estas imágenes somos testigos del divertido momento en el que un bebé, que apenas ha comenzado a andar, sale de paseo con alguno de sus padres y su perro.

El pequeño, al ver al perro levantar la pata para orinar contra un arbusto, no duda en imitar el movimiento, provocando las carcajadas de todos los colaboradores del plató de laSexta y de cualquiera que lo haya visto.

"Espero que cuando vea a sus amigos no les huela el culo como haría su perro", bromea Marc Redondo.