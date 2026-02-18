Ahora

La divertida respuesta de una niña cuando su padre le pregunta qué está haciendo Jesucristo: "Six seven"

Si tienes hijos adolescentes o eres uno de ellos, seguro que hay una expresión que no se quita de la cabeza. Ese "six seven" se queda grabado en el cerebro, no importa la edad que tengas. Esta niña lo demuestra con Jesucristo.

Hace ya meses que vivimos en este calvario. Esas dos palabras no se nos quitan de la cabeza y la culpa la tienen las redes sociales y los adolescentes, que han popularizado su uso hasta puntos insospechados. En Aruser@s ya hemos hablado en alguna ocasión de esta nueva expresión popular juvenil y hoy os traemos el vídeo viral definitivo sobre ella.

En él, un padre le pregunta a su hija pequeña qué está haciendo Jesucristo (sí, Jesús de Nazaret) en el cuadro que tienen colgado en el salón. La niña se quita el chupete y responde con gracia al ver sus brazos abiertos: "Six seven". Después, vuelve a ponerse el chupete.

"Pues es verdad", comenta Alfonso Arús desde el plató del programa de laSexta. "Seguramente, la niña todavía no sabe quién es Jesús, pero el 'six seven' ya lo ha visto en todas partes", opina Alba Sánchez.

