El divertido vídeo viral de los niños que asustan a su padre escondidos bajo un montón de hojas

Si tienes niños traviesillos en casa, evita que vean este vídeo a toda costa. No queremos darles ideas. Este divertido viral que recoge Aruser@s es solo para papás y mamás.

Entre risas, Alfonso Arús presenta en Aruser@s este divertido vídeo viral que, advertimos, no debe ser visto por niños sin vigilancia de los padres... no vaya a ser que les dé alguna idea.

En él, vemos como un pobre papá inocente está aspirando las hojas del jardín sin percatarse de que, bajo el montón, le esperan sus dos hijos. La paz que le brinda este momento pronto es interrumpida por los dos diablillos, que salen en el momento justo para asustarle.

El hombre, que no se esperaba lo que acaba de ocurrir, se cae de espaldas hacia atrás de la impresión. Pero eso sí, al menos se lleva una buena ración de besos y abrazos de los pequeños.

