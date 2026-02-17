Ahora

Susto

El divertido vídeo viral de los niños que asustan a su padre escondidos bajo un montón de hojas

Si tienes niños traviesillos en casa, evita que vean este vídeo a toda costa. No queremos darles ideas. Este divertido viral que recoge Aruser@s es solo para papás y mamás.

El divertido vídeo viral de los niños que asustan a su padre escondidos bajo un montón de hojas

Entre risas, Alfonso Arús presenta en Aruser@s este divertido vídeo viral que, advertimos, no debe ser visto por niños sin vigilancia de los padres... no vaya a ser que les dé alguna idea.

En él, vemos como un pobre papá inocente está aspirando las hojas del jardín sin percatarse de que, bajo el montón, le esperan sus dos hijos. La paz que le brinda este momento pronto es interrumpida por los dos diablillos, que salen en el momento justo para asustarle.

El hombre, que no se esperaba lo que acaba de ocurrir, se cae de espaldas hacia atrás de la impresión. Pero eso sí, al menos se lleva una buena ración de besos y abrazos de los pequeños.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mueren cinco adolescentes en el incendio de un trastero de un bloque de viviendas en Manlleu (Barcelona)
  2. El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación de pornografía infantil mediante sus IA
  3. Vox disfraza su islamofobia de protección a las mujeres: el Congreso debate el veto al burka y al niqab con el apoyo del PP y el de Junts en el aire
  4. La exconcejala de Móstoles se querella contra el alcalde y el PP por acoso sexual, laboral, lesiones y coacciones
  5. Renfe e Iryo reanudan el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía un mes después del accidente de Adamuz
  6. Un nuevo anuncio en materia de vivienda sin un horizonte claro: la nueva propuesta de Sánchez se suma a un largo historial sin éxito