"Esta abuela habla con Alexa, lo que pasa es que parece que falta fluidez en la conversación", comenta Alfonso Arús antes de dar paso a este divertido vídeo. Esta mujer de 88 años está aprendiendo a utilizar a Alexa y, aunque al principio tiene ciertas dificultades para hacerse entender, al final, el altavoz inteligente y ella se convierten en amigas, tal y como podemos ver en este fragmento emitido en Aruser@s.

"Alexa, cántame una copla antigua", dice la señora, aunque el dispositivo no le haga ni caso. "¿No te enteras, Alexa? Te estoy hablando y me ignoras", se queja. "Lo siento, no lo sé", "perdona, no lo tengo claro", recibe por respuesta una y otra vez. Aún así, esta abuela está dispuesta a aprender y así se lo hace saber al altavoz.

Su empeño hace que la relación entre ellas cambie y dejen atrás los pequeños rocecillos del principio. "Nosotras somos amigas. Tú me entiendes, ¿no, hija?", dice con alegría. "Alexa, cántame una copla". Y ahora sí, consigue que suene su querido Manolo Escobar.