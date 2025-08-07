Ahora

Saltos de alegría y caricias: la bonita reacción de unos perros al ver a su veterinaria

Ir al veterinario no tiene por qué ser una pesadilla..."¿Os imagináis que los humanos hiciéramos lo mismo con los dentistas?", bromea Alfonso Arús, tras ver a estos perretes entrar con alegría a la clínica.

Hay muchos perros que asocian las clínicas veterinarias con momentos incómodos o de mucho estrés; sin embargo, otros perretes sorprenden por su entusiasmo al cruzar la puerta del consultorio.

Es el caso de los canes de este viral presentado en Aruser@s, que saludan con emoción a su veterinaria dando brincos de alegría y moviendo la cola con energía. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo entran corriendo para saludar de manera efusiva, incluso se lanzan a dar caricias.

"Es magnífico ver cómo los animales tiene un buen concepto de la especialista", señala Alfonso Arús. Y es que este caso nos recuerda cómo el vínculo entre humanos y perros puede construirse desde la confianza y el cariño.

"¿Os imagináis que los humanos hiciéramos lo mismo con los dentistas?", bromea el presentador del programa.

