Nunca es tarde para vivir nuevas experiencias, aunque las ganas dependen de lo apetecible que resulte esta nueva aventura y, al menos visualmente y conceptualmente, a esta abuela no le resulta nada deseable el sushi que su nieta ha puesto sobre la mesa. Tal y como vemos en este vídeo viral emitido en Aruser@s, no está nada entusiasmada con este plan.

"No lo quiero, ¡que es crudo! No, no, no, no, no, no", reacciona al ver el plato japonés. "Si tú pruebas el sushi, la próxima vez que hagas tripas las pruebo yo", le promete la joven. Así es como consigue que la señora coja los palillos y se atreva a poner un trocito en su boca.

Sin embargo, no tarda en escupirlo de nuevo al plato. "¡Ay, Dios mío! Pero, ¿quién hace estas ****?", se queja. "¡Abuela, que es una cultura!", reprende su nieta. "La cultura os la voy dar yo a vosotros", replica ella.

"Que me perdone la cultura china. Donde haya un buen platito de caldo de repollo o de lo que sea, que se quite todo", reflexiona ella.