Esta pequeña está intentando pedirle una canción a su altavoz inteligente, pero él no la entiende (y para ser justos, nosotros tampoco). La niña está cansada ya de que Alexa no la entienda y sus niveles de frustración roza ya la desesperación, como podemos ver en este vídeo viral emitido en Aruser@s.

"Alexa, cállate", le pide mientras los adultos que están a su alrededor no pueden evitar reírse. Pero lo mejor, llega a continuación, tal y como indica Alfonso Arús. "Alexa, que me tienes ya hasta el c***", le reprocha enfadada entre los aplausos de los allí presentes.

"Ha dicho hasta el moño", puntualiza (miente) Tatiana Arús. "Yo a Alexa, cuando está hablando, también le digo eso. 'Alexa, cállate'. Es que a veces es muy intensa", reconoce Rocío Cano.