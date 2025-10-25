Ahora
La divertida confusión de un perro al pensar que no puede entrar a casa porque está la puerta cerrada

Aruser@s Weekend

El perro de este vídeo protagoniza el momento más tierno y divertido de internet al esperar pacientemente a su dueña pensando que la puerta estaba cerrada, cuando en realidad está abierta.

Hans Arús, encargado de alegrar las mañanas a los espectadores de laSexta con Aruser@s Weekend, arranca el programa con 'lo más' viral del momento. Los vídeos más tronchantes de internet que desatan la risa de los colaboradores en el plató.

En este caso, un perro ha robado el corazón de todos los internautas por su entrañable reacciónal esperar pacientemente a su dueña tras la puerta pensando que está cerrada.

El can, que mira a su compañera con ojos llorosos por querer entrar al interior, espera sentado hasta que ella se acerca y "abre la puerta" que, sorpresa, estaba abierta.

