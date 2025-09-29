La entrañable reacción de un perro intentando saludar desata las carcajadas de un bebé

El viral del perrete que intenta saltar de la verja para saludar a un bebé ha provocado una escena que ha enamorado a los internautas y a los colaboradores de Aruser@s.

En este vídeo presentado por Hans Arús no sabemos si nos gusta más la reacción del perro o la alegría de los bebés al ver la energía del can.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, una madre captura el amoroso momento en el que su bebé se ríe a carcajadas al ver cómo el perro del vecino intenta saltar la verja de casa para poder saludarlo.

El can corre de una punta a otra y brinca con todas sus fuerzas por mostrar su hocico, mientras que el niño ríe cada vez que ve al perro saludar. Para los colaboradores de Aruser@s estamos ante Scooby-Doo.

