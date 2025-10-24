Sheila Casas posa con Melyssa Pinto y habla sobre el deseo de Mario Casas de tener hijos: "Serían Casas Pinto o Pinto Casas"

Melyssa Pinto y Sheila Casas han posado juntas en un evento, donde han preguntado a la hermana de Mario Casas por el deseo del actor de tener una familia numerosa. Un deseo al que Melyssa ha dicho que no se opone.

Melyssa Pinto y Sheila Casas han acudido juntas a un evento, donde han preguntado a la hermana de Mario Casas por el deseo del actor de tener una familia numerosa. "Pensaba que se refería a familia numerosa en perros porque ya va por tres", afirma Sheila Casas a los reporteros en este vídeo, donde destaca que Mario se "tiene que dar prisa si quiere familia numerosa".

Además, los reporteros han comentado a Sheila que la propia Melyssa, pareja de su hermano Mario, ha dicho que ella no se opone a tener familia numerosa. "Ella quiere tener muchísimos hijos, no me opongo", destaca la hermana de Mario Casas, que bromea con los apellidos de ambos: "Casas Pinto, Pinto Casas, da igual el orden".

"A mí me gusta más Pinto Casas", destaca Alfonso Arús en el plató, donde otros colaboradores debaten sobre cuál sería el orden. "Lo malo será cuando pongan el nombre al niño", responde Angie Cárdenas, entre risas.

