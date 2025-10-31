La divertida broma de Dani Mateo a Ferreras: "Cualquier día echa a Alfonso Arús y presenta 'Ferruseros'"

El humor televisivo también tiene sus guiños entre programas de laSexta. Durante Zapeando, Dani Mateo lanza un divertido comentario que involucra a Antonio Ferraras y a Alfonso Arús.

Durante la sección 'zascas', Alfonso Arús ha mostrado el momento en el que Dani Mateo, presentador de Zapeando, lanzaba un simpático guiño a Aruser@s, provocando una oleada de carcajadas entre los colaboradores.

Recordando el especial de Al Rojo Vivo del pasado miércoles, Quique Peinado contaba lo desconcertante que fue encender la televisión a las 08:30 de la mañana y ver a Antonio Ferreras presentando, en lugar de nuestro habitual "búfalo de las mañanas". "Por eso hacemos Zapeando, para que los del informativo puedan comer", bromeó el tertuliano. Un cometario que Dani Mateo matizó con su característico sentido del humor: "Cualquier día echa a Alfonso Arús y presenta 'Ferruseros”.

La ocurrencia del presentador de Zapeando desata las risas en Aruser@s, donde Angie Cárdenas exclama entre risas: "¡Buenísimo!". "Y pasaríamos a la lista de Ferrusoros", remata Alfonso Arús, siguiendo el tono jocoso.

