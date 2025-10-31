Una farmacéutica española revela los insólitos productos que se venden un sábado por la noche

En Aruser@s, muestran el viral de Claudia Vega, una joven farmacéutica que ha compartido con sus seguidores las surrealistas peticiones que ha recibido un sábado de guardia: desde un cortaúñas hasta píldoras del día después.

¿Qué se vende en una farmacia un sábado por la noche? Es la curiosidad que despertó entre los seguidores de Claudia Vega, una joven farmacéutica y creadora de contenido, que decidió grabar y compartir en redes sociales las peculiares peticiones que recibe durante su turno nocturno.

Lo que nos ha quedado claro es que las noches de guardia en una farmacia pueden dar para mucho. El vídeo comienza a las 00:16, cuando una persona acude en busca de Frenadol y Bucomax. Apenas una hora después, alguien solicita un cortaúñas. "Súper necesario a estas horas", comenta irónica la farmacéutica. La lista continúa con un spray nasal, dos píldoras del día después y un test de embarazo.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús alucina con el joven que ha pedido un cortaúñas: "Quizá podría esperar a las nueve de la mañana del día siguiente", bromea el presentador, a lo que Hans Arús añade con humor: "Y el respibien a las cuatro de la mañana significa que llevas toda la noche dando vueltas en la cama".

