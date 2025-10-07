Ahora

Dos años del 7-O

Antonio García Ferreras, sobre Israel: "Ha convertido a Gaza en algo peor que un infierno"

El presentador ha recordado que se cumplen dos años del ataque de Hamás a Israel, una masacre terrorista que ha desatado "una respuesta brutal" por parte de Netanyahu. "Es un Gobierno que ha acabado practicando el genocidio".

Antonio García Ferreras ha recordado que hoy se cumplen dos años del ataque asesino de Hamás a Israel. Una masacre terrorista que el 7 de octubre de 2023 dejó 1.200 muertos y 250 secuestrados, provocando una "respuesta brutal" del Gobierno de Netanyahu.

"Es un Gobierno que ha acabado practicando el genocidio", ha destacado el presentador y director de Al Rojo Vivo, señalando que Israel ha convertido a Gaza en algo "peor que un inferno".

Precisamente, el día que se cumple el aniversario de este ataque, las familias de las víctimas y secuestrados por Hamás han salido a la calle para manifestarse.

Ana Pastor se encuentra en Israel presenciando estas protestas frente a la casa de Netanyahu. "Protestan contra el primer ministro israelí y le recuerdan que aquel día no les protegió", ha explicado.

