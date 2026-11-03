Angie Cárdenas reacciona al ranking viral de los amantes del café en Aruser@s: "Lo malo es el agua-fe"

El café que tomas dice mucho de ti: un viral de redes sociales clasifica cinco de las variedades de café más populares y solo salva dos.

Si hay algo que caracteriza a los colaboradores de Aruser@s, además de los madrugones que se pegan cada día para llegar al programa, es su afición al café. Por eso, Alfonso Arús ha mostrado un vídeo viral de la cuenta '@bdevikingo' en el que se hace un ranking de cinco tipos de café, aunque no todos salen bien parados.

En el último puesto se encuentra el 'frappuccino de caramelo y macchiato', que "no es ni un café ni está bueno". En el número cuatro coloca el café con leche, aunque lanza una pulla a quienes lo piden con bebida de avena: "Eres de los que hacen pilates".

El segundo puesto es para el 'cold brew', una opción que delata que "tienes 20 años encerrados en uno de 40". El primer puesto se lo lleva el espresso: "Tú no tienes cafeína en las venas, la cafeína te tiene a ti".

"Hay algunos que se pasan de largo. Cuanto más largo, más agua. Yo lo que quiero es café", ha asegurado Angie Cárdenas,algo que denomina como: "agua-fe".

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