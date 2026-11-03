Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora tras el choque de trenes en Urda (Toledo)

Virales

Angie Cárdenas reacciona al ranking viral de los amantes del café en Aruser@s: "Lo malo es el agua-fe"

El café que tomas dice mucho de ti: un viral de redes sociales clasifica cinco de las variedades de café más populares y solo salva dos.

Angie Cárdenas sentencia a los amantes del café largo en Aruser@s: "Lo malo es el agua-fe"

Si hay algo que caracteriza a los colaboradores de Aruser@s, además de los madrugones que se pegan cada día para llegar al programa, es su afición al café. Por eso, Alfonso Arús ha mostrado un vídeo viral de la cuenta '@bdevikingo' en el que se hace un ranking de cinco tipos de café, aunque no todos salen bien parados.

En el último puesto se encuentra el 'frappuccino de caramelo y macchiato', que "no es ni un café ni está bueno". En el número cuatro coloca el café con leche, aunque lanza una pulla a quienes lo piden con bebida de avena: "Eres de los que hacen pilates".

El segundo puesto es para el 'cold brew', una opción que delata que "tienes 20 años encerrados en uno de 40". El primer puesto se lo lleva el espresso: "Tú no tienes cafeína en las venas, la cafeína te tiene a ti".

"Hay algunos que se pasan de largo. Cuanto más largo, más agua. Yo lo que quiero es café", ha asegurado Angie Cárdenas,algo que denomina como: "agua-fe".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Puente llega a su comparecencia de la tragedia de Urda entre desmentidos de expertos y la investigación técnica en marcha
  2. Ni la vivienda, ni la fuerza del amor, ni el uso de la IA: la tragedia voltea la campaña con un PSOE desplomándose en las encuestas
  3. La Policía desaloja la acampada de Sol tras anunciar algunos organizadores que preparan su mudanza a los barrios
  4. Trump llega al cierre de campaña de las 'midterms' con una posible debacle electoral e Irán de fondo
  5. De Milei a los EEUU de Trump: Ayuso elige entre lo más ultra de América para repartir sus medallas internacionales
  6. Hay 300 equipos de refrigeración expuestos a ciberataques en España y los expertos urgen a revisar su vulnerabilidad