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¿Abrazo o mataleón?

El abrazo de ocho segundos de Rocío Cano a Hans Arús para liberar estrés: "Ha habido añadido aquí, ¿eh?"

Lourdes Tasies lleva a Aruser@s esta recomendación de una psicóloga, que asegura que abrazarnos durante ocho segundos es mejor para liberar estrés que un ansiolítico. En el plató, no dudan en probarlo.

El abrazo de ocho segundos de Rocío Cano a Hans Arús para liberar estrés: "Ha habido añadido aquí, ¿eh?"

La psicóloga Ana Asensio defiende que "los vínculos emocionales de calidad son fundamentales para la longevidad y la felicidad", cuenta Lourdes Tasies en Aruser@s. Pero lo que más llama la atención de la colaboradora acerca de la teoría de esta experta es la parte que se refiere a los abrazos.

"Un abrazo de ocho segundos nos puede ayudar a reducir el estrés y el malestar", cuenta. Es por ello que propone a sus compañeros que se abracen en las pausas publicitarias, pero hay quien no puede esperar.

"¿Eso es un abrazo o un mataleón?", pregunta Alba Sánchez al ver a Rocío Cano lanzarse sobre Hans Arús y contar hasta ocho. "Ha habido añadido aquí, ¿eh?", afirma el joven cuando pasan los ochos segundos.

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