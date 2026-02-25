Ahora

Zascas

La bronca de una mujer a su marido en directo durante el programa de Ramón García: "¡Eres tonto!"

Las llamadas para conseguir el jamón en el programa 'En Compañía' de Ramón García y Gloria Santoro siempre dan para momentos surrealistas y este zasca protagonizado por Isabel se ha llevado la palma.

Las llamadas para conseguir el ansiado jamón en el programa 'En Compañía', presentado por Ramón García y Gloria Santoro, suelen dejarnos escenas tan divertidas como inesperadas. El último momento viral lo ha presentado Alfonso Arús desde el plató de Aruser@s.

En esta ocasión, Ramón García llama a una casa para repartir el preciado jamón. Al contestar, un hombre parece no acertar con la frase correcta y, rápidamente, pasa el teléfono a su mujer.

"Isabel, no ha podido ser, pero no se preocupe, otro día volvemos a llamar y dígale a su marido que diga la frase", le comenta Ramón, cuando la reacción de la señora no se hace esperar: "La próxima estaré yo pendiente, ¡que este es tonto!".

Queda claro que en los concursos televisivos, los verdaderos protagonistas no siempre son los premios, sino los 'zascas' que surgen en directo.

