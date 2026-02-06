Entre el lujo y lo paranormal: el palacio "maldito" de Venecia sale a la venta por 20 millones

Podría ser un sueño inmobiliario, pero esconde una historia inquietante: el Ca' Dario busca nuevo propietario mientras arrastra una leyenda de muertes, desapariciones y fenómenos paranormales.

"¿Os lo compraríais?", pregunta Alba Sánchez desde el plató antes de desvelar todas las claves del llamado palacio "maldito" que acaba de salir a la venta en Venecia por 20 millones de euros.

La propiedad cuenta con nueve habitaciones, ocho baños con columnas, amplios salones decorados con frescos, lámparas de araña de cristal de Murano, biblioteca, jardín, muelle privado y una terraza con vistas al canal. Un despliegue de lujo que, sin embargo, no ha sido suficiente para ocultar la larga lista de desgracias que encierra entre sus muros.

Se trata del Ca’ Dario, un palacio situado en el Gran Canal sobre el que pesa una inquietante maldición. Desde su construcción en 1489, se han sucedido extrañas desapariciones, hasta siete fallecimientos y diversos sucesos que los venecianos atribuyen a fenómenos paranormales. "De hecho, muchos evitan pasar por delante del palazzo, aunque sí que hay turistas que se acercan atraídos por la leyenda", explica la tertuliana.

Desde el plató, los Aruser@s no han tardado en bromear recordando el viral del jubilado británico que compró un "chollo" en Cádiz y acabó compartiendo cocina con sus vecinos. "Yo ya no me fío", comenta entre risas Alfonso Arús. "¿Y el de la casa que tenía a un señor enterrado en el jardín?", añade Alba Gutiérrez.

Moraleja clara: antes de comprar, conviene leer siempre la letra pequeña...y quizá también investigar las leyendas del lugar.

