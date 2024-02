"Ya no son pareja, ahora es su ex", nos hace Hans Arús un pequeño spoiler de esta historia que @marian.acosta68 nos cuenta en este vídeo de TikTok emitido también en Aruser@s. La joven nos cuenta cómo empezó a desmoronarse su historia de amor, y no, no fue por las cosas típicas como celos, terceras personas o desavenencias.

Lo que ocurrió fue que él descubrió un secreto que ella guardaba con mucho cuidado: la verdadera propietaria del piso en el que ambos vivían juntos desde hacía un año y medio era Marián... y ella le cobraba el alquiler a su pareja como si fuera un inquilino normal y corriente.

"Él quería vivir en otro lugar y yo le dije que no, que viniera a mi depto, porque yo no lo quería dejar, y que pagábamos cada uno el 50% de alquiler. A mí me pareció lo correcto; mi viejo se rompió el lomo para que yo tenga mi apartamento", se justifica. Cuando encontró las escrituras, se "recontra enojó". "Me dijo 'sos una rata inmunda'", narra.