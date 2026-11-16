¿Dejar lo más rico del plato para el final o comérselo primero? Alfonso Arús desvela su estrategia

Aruser@s reabre un debate que divide a sus colaboradores, a raíz de un viral de Álvaro Casares: ¿es mejor terminar la comida por todo lo alto o disfrutar primero del bocado favorito?.

¿Sois de los que se comen primero lo que más les gusta del plato o preferís guardarlo para el final? La pregunta vuelve a generar debate en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús ha recuperado esta cuestión a raíz de un vídeo del creador de contenido Álvaro Casares.

En la mesa, los colaboradores tienen opiniones muy diferentes. Hans Arús es de los que prefieren dejar el bocado más apetecible para el final, mientras que Rocío Cano y Lourdes Tasies optan por disfrutar de lo mejor desde el principio.

Angie Cárdenas, Tatiana Arús y Alba Sánchez también son partidarias de terminar la comida por todo lo alto, reservándose para el último momento aquello que más les gusta. "Depende del hambre que tengas", apunta Alfonso Arús, que considera que hay que tener en cuenta si uno va a terminarse toda la comida.

"Si sabes que te lo vas a comer todo, porque tienes hambre, lo bueno es dejar lo que más te apetece al final", ha explicado el presentador del programa, posicionándose así a favor de reservar el mejor bocado para el último momento.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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