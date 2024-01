"Estaba casi resignado hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí". Así de romántico se muestra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida en su cuenta de Instagram, donde ha confirmado la noticia que hizo correr ríos de tinta ayer mismo: su futura boda con Teresa Urquijo y Moreno.

La publicación va a acompañada de una fotografía en blanco y negro de la joven, de 27 años, y el político del Partido Popular, de 48. "Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse. Es obvio que no me he precipitado", rememora en este escrito cuando su enlace matrimonial ya tiene fecha: el próximo 6 de abril.

La pareja, que llevará para entonces unos dos años de relación, contraerá matrimonio en una ceremonia religiosa que tendrá lugar en Madrid capital. Para la celebración, los recién casados y sus invitados se trasladarán hasta una finca, propiedad de la familia de Teresa Urquijo, ubicada en Colmenar Viejo, municipio de la Comunidad de Madrid.