¿Se debe echar la sal antes, durante o después de cocinar la carne? Dos carniceros te dan la respuesta definitiva

Quizá no sea un debate tan mediático como el de la cebolla en la tortilla, pero sí que afecta igualmente a nuestra vida diaria. ¿Hay que echar la sal antes, durante o después de cocinar la carne? "Si eres hipertenso, ni se te ocurra, nunca", recuerda Alfonso Arús. Para el resto de mortales, dos carniceros de la popular Carnicería Etxezarreta comprueban qué carne sabe mejor y dan su veredicto en este vídeo viral emitido en Aruser@s.

Tras catar la opción número uno, con la sal después, emiten su juicio: "Muy bueno". La segunda posibilidad, sal durante el cocinado, les deja peor sabor de boca. "Me ha parecido que queda más sosa esta y creo que tiene menos jugo", afirma uno de ellos. La tercera opción, con la carne sazonada antes de ser pasada a la plancha, tampoco despierta grandes pasiones: "Fíjate que me parece que está más dura que la primera opción".

La conclusión está clara. "Después de cocinar, sería lo correcto", resume Alfonso Arús. Angie Cárdenas añade un tip más: "Cuando ya has cocinado la carne, que todavía no le has puesto la sal, tienes que esperar unos minutitos para cortarla, porque así se sellan los jugos que quedan dentro. No la cortes, justo al momento. Espera un poco y después ponle escamas de sal, no sal fina".