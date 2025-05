David Navarro carga contra los que te dicen qué plato no elegir en un restaurante: "No los soporto"

Entre los 'zasqueadores' de este jueves 22 de mayo se ha colado el humorista David Navarro, que ha cargado contra la gente que, cuando te acompaña en un restaurante, te dice qué plato elegir.

"No soporto que cuando estemos a punto de pedir en un restaurante alguien me suelte aquello de 'no pidas eso que lo puedes hacer en tu casa'", comienza confesando el cómico, que se pregunta "por qué no puede pedir un tomate aliñado". "Y qué pido, ¿un ceviche?", dice cabreado.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores están de acuerdo con la reflexión de Navarro. "Quizás te apetezca pedir platos que, pese a que los hagas en casa, sabes que en el restaurante el producto y la manera de elaborarlo estarán muy bien", asegura María Moya.

Cris Dalmau aprovecha para cargar también contra los que te advierten diciendo que "el plato no te gustará". "¡Y tú qué sabes! Quizás me apetezca", zanja la colaboradora.