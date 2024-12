El monólogo viral de David Navarro sobre los bolsos grandes de las mujeres: "Caben muebles de Ikea"

Hans Arús enseña el monólogoviral de David Navarro sobre los bolsos de las mujeres, en concreto, los que llevan a las bodas. "Hay muchas cosas que no sabemos de vosotras", afirma el cómico, que destaca que ha visto que las mujeres van "a las bodas con bolsos muy chicos" mientras que entre semana son grandes: "Entre semana son bolsos que caben muebles de Ikea".

"Yo fui a una boda con una novia que tenía y le pedí guardar las gafas de sol, pero me dijo que ya no cabían", afirma el cómico, que resalta que le preguntó qué llevaba ahí. "Cosas mías", explica que el contestó su novia. Además, destaca que las mujeres también llevan a las bodas tacones altos: "He visto que en la barra libre no podéis bailar bien con eso, ¡no despegáis los pies del suelo!".