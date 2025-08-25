Ramón García, a la gestión de los políticos frente a los incendios: "Ridículo, vergüenza, ¡se quema España!"

Ramontxu no se calla y se ha mostrado tajante contra los políticos de España ante la alarmante situación de riesgo de fuegos: "Dejen sus sitios de vacaciones, que pagamos nosotros, y pónganse a trabajar".

"Dejen de pegarse entre ustedes, de hacer el ridículo y arreglen los problemas de los ciudadanos", lanzaba un tajante mensaje a los políticos Ramón García, en su programa 'En Compañia', tras ver cómo día tras día el fuego calcina hectáreas en nuestro país, que está viviendo un verano de riesgo a causa de las llamas.

"Dejen de mandarse mensajitos y dejen sus sitios de vacaciones, que pagamos nosotros, salgan todos y pónganse a trabajar, que se está quemando el país, y parece que a algunos les da exactamente igual", insiste el presentador del programa, que asegura que la situación "da mucha pena".

"Había miles de personas en trenes que no funcionaban y nadie decía nada. Eso sí, la ministra llega en coche oficial, avión privado... ellos llegan a todos los sitios, ¿y los ciudadanos qué?", pregunta. "Es una vergüenza, se está quemando España, ¡hay muertos! Es indignante", concluye el presentador.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores están de acuerdo con las palabras de Ramontxu. "Se está quemando Galicia, Castilla y León... y los políticos tirándose puñaladas entre ellos sin hacer nada ni dar soluciones", asegura Óscar Broc.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver lo que han opinado el resto de tertulianos en el plató.