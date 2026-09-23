Daniella Bustamante, hija de Paula Echevarría y David Bustamante, debuta en solitario en la alfombra roja tras cumplir la mayoría de edad

La plaza de toros de Las Ventas se tiñó de rojo para acoger la celebración de la segunda edición de los premios 'Gen ¡H!' y, entre las personalidades que desfilaron por la alfombra roja, se encuentra Daniella Bustamante.

Daniella Bustamante, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante, ha sido uno de los rostros conocidos que ha desfilado por la alfombra roja de la segunda edición de los premios 'Gen ¡H!' de la revista '¡Hola!', como podemos ver en este vídeo que muestra Tatiana Arús en Aruser@s.

La joven, que acaba de cumplir la mayoría de edad, ha debutado de esta manera en solitario. Pero ella no ha sido la única que ha desfilado.

En el evento también han estado presentes Inés García -pareja de Lamine Yamal- que posaba con rostro serio, tal y como destaca Alfonso Arús, ante la prensa, además de Victoria Federica, por supuesto.

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