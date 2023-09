David Bisbalha presentado su nuevo disco junto a su mujer, Rosanna Zanetti. La pareja no solo ha mostrado su gran complicidad sino que ha sorprendido a todos al protagonizar conjuntamente su último videoclip, que puedes ver y escuchar el tema en el vídeo principal de esta noticia.

Preguntado sobre cómo ha sido rodar el videoclip con su mujer, Bisbal ha asegurado que para él no ha sido un trabajo: "Yo no he sentido que estaba trabajando". "Notaba un corte que no veas, porque me pedían darle un beso, esas cosas las hago normalmente pero no con tantas cámaras delante", ha afirmado Bisbal.

"Cuando un cantante interpreta el videoclip con su mujer es que el amor es para siempre", destaca Alfonso Arús, que afirma que "el videoclip es la excusa perfecta para explorar nuevos territorios". Sin embargo, Tatiana Arús recuerda a Alfonso Arús que también compartieron videoclip Paula Echevarría, David Bustamante y Miguel Torres,