El dardo de Lucía Rivera a las exparejas de Cayetano Rivera: "La única con mi visto bueno es María Cerqueira"

Tini Stoessel y Quevedo han debutado como modelos en una campaña publicitaria en la que también han actuado en un concierto privado lleno de influencers como las hermanas Pombo, Victoria Federica o Lucía Rivera, quien ha sorprendido al hablar de María Cerqueira tras la ruptura con su padre, Cayetano Rivera.

"Me van a matar por decir esto, pero el único visto bueno que hay hasta ahora, para mí, es María", ha confesado la modelo reflejando aún más los rumores de mala relación con la exmujer de su padre, Eva González. "Es adorable y Kika, obviamente", ha explicado Lucía Rivera al hablar de la expareja de su padre y de su hija, Kika Cerqueira, de las que solo ha tenido buenas palabras: "Hay una conexión y las adoro".

"El otro día me criticaron por decir que era como mi segunda madre pero es verdad", ha asegurado Lucía Rivera, que, preguntada sobre si es posible una reconciliación entre María y Cayetano, ha respondido: "No, no, no, no os montéis pelis, no empecemos con las películas".

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús se muestra muy sorprendido al escuchar cómo la modelo ha confesado que solo le ha gustado María para su padre: "Yo no me esperaba que dijera eso".