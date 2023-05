Marc Márquez ha compartido una fotografía confirmando su relación con la influencer Gemma Pinto. Unas imágenes sobre las que la prensa a preguntado a la expareja del deportista, Lucía Rivera. "Siempre me preguntáis por las parejas de Marc", lamenta la modelo, que destaca que ella ya es "muy feliz" desde hace tiempo y ha rehecho su vida. "A él creo que no le preguntáis, eso es un poco machistilla", critica la joven, al comparar las preguntas que le hacen a ella respecto a su expareja.

Una opinión que no comparte Tatiana Arús, que afirma que el deportista "no suele ir a este tipo de eventos que se prestan a preguntar por temas personales": "Siempre se pregunta por el ex, independientemente de que sea hombre o mujer".