El dardo de Bertín Osborne a quienes últimamentes les ha dado por publicar sus memorias: "Me parece de quinta regional"

Bárbara Rey, Mar Flores, Isabel Preysler y hasta el mismísimo rey emérito se han atrevido en los últimos meses a publicar sus memorias y, en algunos casos, contar lo que nunca antes habían contado. Algo que a Bertín Osborne parece no gustarle demasiado.

No sabemos si Alfonso Arús, nuestro querido presentador de Aruser@s, estará ya escribiendo sus memorias, aunque desde la redacción web de programas de laSexta.com le animamos a hacerlo. Y es que subirse a la nueva ola siempre es una buena idea. Bárbara Rey, Mar Flores, Isabel Preysler o Juan Carlos I ya las han publicado (o están a punto de hacerlo), pero esta práctica parece no hacerle demasiada gracia a Bertín Osborne.

El polifácetico cantante ha aprovechado la ventana mediática que le da su programa en Canal Sur para mandar un claro y conciso mensaje acerca de este asunto. "Los que publican o las que publican memorias en las que involucran a medio mundo me parecen de quinta regional", sentencia.

El conductor del programa de laSexta se muestra de acuerdo con Bertín, y no puede evitar acordarse de las cartas que Mario Vargas Llosa escribió a Isabel Preysler y ella ha publicado en su libro.

"¿A ti te parecería ético que alguien publicara algún día todos los WhatsApps que le has enviado? Es horrible. Pues es lo mismo", le dice Arús a María Moya, la colaboradora que más a favor se muestra de la decisión de la socialité.

