Alfonso Arús, sobre la foto de una "irreconocible" Victoria Federica con coleta y gafas: "Se parece a la Blasa"

"Digo yo que es Victoria Federica porque si no costaría reconocerla", explica Tatiana Arús al enseñar en este vídeo a Alfonso Arús la fotografía de Victoria Federica con su look casual.

La princesa Leonor ha cumplido 20 años convirtiéndose en una princesa con un papel cada vez más destacado en la Casa Real, sin embargo, no ha trascendido mucha información de la celebración del evento. "También se ha celebrado esta misma semana, el 2 de noviembre, el cumpleaños de la reina Sofía", explica Tatiana Arús, que destaca que se sabe que "disfrutaron de una comida en la que ha ido la familia al completo". Sin embargo, no se han publicado fotografías.

"Es lo típico que es lo típico que cuando dos familiares cumplen en la misma fecha juntas los cumpleaños", destaca Tatiana Arús, que explica que, "lo que se sabe es que la reina emérita disfrutó de su tarta favorita, la de chocolate".

Por otro lado, la colaboradora de Aruser@s enseña imágenes nuevas de otro miembro de la familia real. En este caso, Victoria Federica, sobrina del rey Felipe. "Digo yo que es Victoria Federica porque si no costaría reconocerla", explica Tatiana Arús, que detalla que la hija de la infanta Elena va con un look muy casual y poco habitual en ella, con coleta y gafas.

