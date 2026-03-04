Ester Expósito, Victoria Federica con su novio, Pedro Almodóvar... los españoles conquistan la Semana de la Moda de París

Tatiana Arús enseña en este vídeo los looks más destacados de la Semana de la Moda de París, donde han ido famosas españolas como Ester Expósito, que ha lucido un espectacular vestido que recodaba a las escamas de los peces.

El Museo del Louvre se ha vestido de gala para organizar la primera cena benéfica en el inicio de la Semana de la Moda de París. Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia los mejores looks, como el de Diane Kruger, que lució un original diseño: "La he puesto la primera porque es el que más me ha sorprendido".

Por otro lado, Anya Taylor-Joy llevó un diseño muy favorecedor y "algo más sencillo para la noche". Ester Expósito, por su parte, ha sido la representación española: "Poco a poco se va consolidando como una más en la Semana de la Moda y llevó un diseño que recordaba a las escamas de los peces". Por su lado, Sofía Vergara lució un dos piezas sobrio pero explosivo.

Además, Tatiana Arús enseña lo más destacado del desfile de Dior, que transformó la zona del escenario en un invernadero: "Aunque es una colección de Otoño-Invierno, todo gira en torno a los tonos más botánicos". Al desfile han acudido rostros españoles conocidos como Victoria Federica, que, por primera vez, posó conjuntamente con su chico, Jorge Navalpotro.

También acudió Pedro Almodóvar, un habitual en los desfiles, que lució "una estética más de día". "De ir a comprar el pan", destaca Alfonso Arús al ver el look del director de cine español.

