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Sigue la mala relación

Patón pide perdón a Carmen Lomana tras llamarla momia y termina empeorándolo más: "No lo es, pero está apuntito"

"Ella me dijo que Ágatha me ponía los cuernos y yo la llamé momia, lógicamente no lo es... pero está apuntito", ha afirmado José Manuel Díaz Patón, expareja de Ágatha Ruiz de la Prada, a los reporteros en este vídeo.

Patón pide perdón a Carmen Lomana tras llamarla momia y termina empeorándolo más: "No lo es, pero está apuntito"

José Manuel Díaz Patón, expareja de Ágatha Ruiz de la Prada, ha reaparecido ante los medios para pedir perdón a Carmen Lomana tras llamarla "momia". "Ella me dijo que Ágatha me ponía los cuernos y yo la llamé momia, lógicamente no lo es... pero está apuntito", ha afirmado Patón, sorprendiendo a las reporteras, que pensaban que estaba arreglando su desliz. "Lo ha estropeado definitivamente con lo bien que iba...", destaca Alfonso Arús tras ver el vídeo.

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