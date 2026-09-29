Le dan un bocata de 'chorrizo' en vez de chorizo y asegura que está más bueno: "Pasa como con las cocretas y las almóndigas"

"Esta teoría, por absurda, me gusta", asegura Alfonso Arús en Aruser@s tras escuchar esta reflexión de Farmacéutico Fernández que vincula la mala ortografía con la buena gastronomía.

¿Está relacionada la ortografía con la gastronomía? Farmacéutico Fernández cree que sí y que lo que realmente importa es que el plato esté mal escrito. Así lo cuenta el creador de contenidos en este vídeo que recoge Aruser@s: "Estoy de viaje, me he parado a comer y me he pedido un bocadillo. Lo he pedido de chorizo, pero me lo han hecho de 'chorrizo'".

"Estoy casi seguro de que va a estar más rico", decía segundos antes de hincarle el diente. Minutos después, confirma su teoría: "Estaba buenísimo". El influencer tiene claro el motivo: "Ha sido como con las cocretas y las almóndigas. Uno sabe que a una señora que hace cocretas o almóndigas le salen mucho más sabrosas que a una que hace croquetas y albóndigas".

En el plató del programa de laSexta no pueden más que darle la razón. Eso sí, aseguran que desde que la palabra 'almóndigas' fue aceptada como correcta por la RAE, han perdido consistencia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido