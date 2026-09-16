El creador de contenido 'Farmacéutico Fernández' alerta sobre los riesgos de dormir poco: "Son terribles"

"Lo que está infravalorado son las consecuencias negativas para la salud de la falta de sueño", señala 'Farmacéutico Fernández', que advierte de los efectos que puede tener dormir poco tanto sobre la salud.

"Para los que decís que dormir es una pérdida de tiempo, ojo a lo que dice el Farmacéutico Fernández", advierten desde Aruser@s. El especialista pone el foco en las consecuencias que puede tener la falta de sueño para la salud.

"Lo que está infravalorado son las consecuencias negativas para la salud de la falta de sueño. Cualquiera con insomnio te podrá contar que son terribles", señala el experto. Según explica, "a medio y largo plazo" dormir poco puede aumentar la probabilidad de sufrir diferentes problemas de salud, mientras que "a corto plazo afecta al rendimiento físico y cognitivo".

"Y hay más polémica en torno a las horas que son imprescindibles para dormir", comenta Alfonso Arús, que recoge las palabras del psiquiatra Mario Alonso Puig: "Tenemos que dormir entre siete u ocho horas; si duermes diez, perteneces al género de los osos".