Se hace su primer tatuaje y se lo tatúan con las faltas de ortografía que ella escribió: "Llevamé siempre al lugar donde mi alma es felíz..."

Este vídeo viral de la influencer chilena @is4belcalvo acumula 2.700.000 visualizaciones y en él muestra cómo se ha hecho su primer tatuaje. Ella misma lo ha escrito de su puño y letra y se lo ha dado a la tatuadora, que lo ha tatuado tal cual... con faltas de ortografía incluidas.

Es su frase favorita y quería tenerla escrita para siempre en su cuerpo. Por eso, esta influencer chilena que protagoniza el vídeo viral que recoge Aruser@s, decidió tatuársela en la espalda.

Con ilusión, @is4belcalvo la escribió de su puño y letra para que su tatuadora hiciera lo posible por reflejar la caligrafía de la joven, pero tanto se empeñó en que fuera lo más parecido posible que no corrigió las faltas de ortografía.

Ahora, en su espalda pueden leerse estas bonitas palabras: "Llevamé siempre al lugar donde mi alma es felíz plena y pura". Tampoco hay comas, como se puede observar.

La parte positiva, intentan consolarla desde el plató de Aruser@s, es que tiene un tatuaje completamente único.

