El cura de Valdepeñas: "Nicolás Maduro era un charlatán. Donald Trump también, pero cumple lo que dice"

El cura de Valdepeñas analiza la detención de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump: "El otro era un charlatán como tantos de nuestros políticos y Trump lo será también, pero cumple lo que dice".

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el último viral del cura de Valdepeñas, que se ha acordado de Nicolás Maduro tras capturarle Donald Trump. "Nos puede gustar más o menos lo que ha hecho Trump, pero por lo menos cumple lo que dice", asegura el cura de Valdepeñas.

""El otro era un charlatán como tantos de nuestros políticos y Trump sí, será un charlatán, pero cumple lo que dice y fue a por él", concluye el cura. "Es trumpista este hombre", alucina Alfonso Arús al escuchar el vídeo del cura de Valdepeñas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.