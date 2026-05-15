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Cuida la casa de su amiga una semana y le obliga a pagar hasta el Netflix: "Te has visto tres series"

"Amiga, estuve haciendo la cuentita", explica una amiga a otra a la que pidió que cuidara su casa una semana mientras estaba fuera y a la que ahora le obliga a pagar los gastos: "El agua corre".

Cuida la casa de su amiga una semana y le obliga a pagar hasta el Netflix: "Te has visto tres series"

Alfonso Arús no da crédito al ver lo "rata" que es una chica que pidió a una amiga cuidar su casa mientras estaba fuera una semana, pero que ahora le obliga a pagar los gastos. Y no, no son solo gastos de la comida, por ejemplo, sino que va más allá e, incluso, le pide que pagar el Netflix y Disney completo: "Te viste como tres series, amiga, y vi que te bañaste varias veces, el agua también corre".

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