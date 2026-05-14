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Divertida anécdota

Alfonso Arús, sobre el día que le pillaron semidesnudo en un tren: "No estaba en bolas, sino en ropa interior"

"Abro la cortina y estábamos en una estación y me veo a cuatro personas a menos de un metro mirándome", recuerda Alfonso Arús sobre cómo le pillaron en "ropa interior" en un tren: "Era ropa buena, yo siempre voy bien".

Alfonso Arús, sobre el día que le pillaron semidesnudo en un tren: "No estaba en bolas, sino en ropa interior"

Alfonso Arús recuerda en este vídeo de Aruser@s el día que le pillaron en ropa interior en un tren que le llevaba desde Barcelona a París: "Como el tren hacía muchas paradas, cuando vuelve a parar, digo, '¿ahora qué pasa?, abro la cortina y estábamos en una estación y me veo a cuatro personas a menos de un metro mirándome". Eso sí, el presentador señala que "era ropa interior buena": "Yo siempre voy bien". Conoce todos los detalles de esta anécdota, que desata las risas de los colaboradores en el plató, en el vídeo principal de esta noticia.

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