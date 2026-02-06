Cruz Beckham reúne a las Spice Girls en este vídeo viral para cantar 'Viva Forever'

Mientras sigue la guerra entre Brooklyn Beckham con su familia, uno de sus hermanos, Cruz, ha compartido este vídeo viral en el que aparece tocando la guitarra y cantando 'Viva Forever' con las Spice Girls.

En medio de todo el drama familiar de los Beckham, Cruz Beckham se ha hecho viral tras reunir a las Spice Girls mientras "intentan aparentar cierta normalidad", afirma Tatiana Arús mientras enseña en este vídeo cómo Cruz toca la guitarra interpretando conjuntamente con las artistas 'Viva Forever'.

"Y eso que Victoria decía que no quería volver a cantar", recuerda la colaboradora de Aruser@s, que destaca también la broma de su hija preguntando a sus seguidores qué les parecen sus nuevas teloneras. "Cruz tiene un grupo de música y está promocionando sus próximos conciertos", explica Tatiana Arús, que destaca que "sus padres están promocionándolo mucho".

Por su parte, Angie Cárdenas asegura que "esto no es casualidad" sino una estrategia de los Beckham: "Quieren que se hable del niño con las Spice Girls, una cortina de humo con la que todos están felices y contentos". Por último, Alba Gutiérrez recuerda que "llevan muchos años diciendo que las Spie no se reencuentran porque Victoria no quiere, y ahora es ella la que une a todas".

Brooklyn Beckham no quiere reconciliarse con sus padres

Después de un tiempo de distanciamiento entre Brooklyn Beckham y su familia, el hijo mayor de David y Victoria Beckham ha explotado a través de un duro comunicado en redes sociales: "He estado en silencio durante años y he hecho todo lo posible para mantener estos asuntos privado".

"Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han impreso", ha escrito el mayor de los Beckham, que ha asegurado que no quiere reconciliarse con su familia: "No me dejan controlar, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida".

"Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde llegan para difundir innumerables mentiras en los medios, la mayoría a costa de gente inocente, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz", ha asegurado Brooklyn, que ha destacado que sus padres le intentaron "presionar y sobornar" para que renunciara a su nombre. "Ante mi negativa no me han vuelto a tratar igual. Mi familia valora la promoción pública y los patrocinadores por encima de todo, la marca Beckham es lo primero", ha criticado el joven, que ha afirmado que creció "con una ansiedad abrumadora".

