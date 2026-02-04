El padre de Nicola Peltz habla por primera vez de su mala relación con los Beckham: "Brooklyn y ella son estupendos"

"Mi hija es estupenda y mi yerno, Brooklyn, es estupendo, y espero que tengan un matrimonio largo y feliz juntos", ha destacado Nelson, padre de Nicola, que les aconseja "mantenerse alejados de la prensa".

Nelson Peltz, padre de Nicola Peltz, ha roto su silencio sobre la disputa familiar de los Beckham. El multimillonario ha participado en una comparecencia, donde al ser preguntado por la polémica, ha defendido a su hija y su yerno, Brooklyn: "Mi hija y los Beckham son otra historia completamente diferente".

"Mi hija es estupenda y mi yerno, Brooklyn, es estupendo, y espero que tengan un matrimonio largo y feliz juntos", ha destacado el padre de Nicola, que les ha mandado un consejo: "Mantenerse alejado de la prensa".

Tras escucharle, Alfonso Arús destaca que al decir que ambos son maravillosos es lanzar un zasca a los Beckham.

Brooklyn Beckham no quiere reconciliarse con sus padres

Después de un tiempo de distanciamiento entre Brooklyn Beckham y su familia, el hijo mayor de David y Victoria Beckham ha explotado a través de un duro comunicado en redes sociales: "He estado en silencio durante años y he hecho todo lo posible para mantener estos asuntos privado".

"Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han impreso", ha escrito el mayor de los Beckham, que ha asegurado que no quiere reconciliarse con su familia: "No me dejan controlar, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida".

"Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde llegan para difundir innumerables mentiras en los medios, la mayoría a costa de gente inocente, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz", ha asegurado Brooklyn, que ha destacado que sus padres le intentaron "presionar y sobornar" para que renunciara a su nombre. "Ante mi negativa no me han vuelto a tratar igual. Mi familia valora la promoción pública y los patrocinadores por encima de todo, la marca Beckham es lo primero", ha criticado el joven, que ha afirmado que creció "con una ansiedad abrumadora".