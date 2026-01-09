Ahora

Según 'The Sun'

Alfonso Arús, de que Brooklyn haya pedido a David y Victoria Beckham que solo hablen con él por medio de abogados: "Es de lo más frío"

Nicola Peltz ha celebrado sus 31 años junto a su marido, Brooklyn Beckham, evidenciando su distanciamiento con la familia Beckham., a la que habrían mandado un burofax pidiéndoles que solo les hablen a través de sus abogados.

Brooklyn Beckham ha celebrado "el cumpleaños de su mujer, Nicola Peltz, con sus suegros, pasando olímpicamente de sus padres", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña la fiesta de los Peltz por los 31 años de la modelo.

Además, la colaboradora de Aruser@s da más detalles del distanciamiento entre David y Victoria Beckham y su hijo mayor y su mujer. "Según el diario 'The Sun', Brooklyn habría enviado un burofax a sus padres para decirles que a partir de ahora se comuniquen con él solo a través de sus abogados porque no quiere tener ningún tipo de contacto".

"Si eso es verdad, es tristísimo", afirma Alfonso Arús, que destaca que "es de lo más frío". Por su parte, Angie Cárdenas reflexiona en el plató: "No sé en qué punto están ahora, pero ¿qué es lo que debe haber pasado para meter a abogados de por medio?".

