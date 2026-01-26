Alfonso Arús, del reencuentro viral de las Spice Girls: "Expectativas pocas, si ya cantaban mal de jóvenes..."

Tras el polémico comunicado de Brooklyn Beckham, Victoria Beckham se ha reunido con las Spice Girls para celebrar el 50 aniversario de Emma Burton. ¿Habrá reencuentro sobre un escenario?

Después del polémico comunicado deBrooklyn Beckham enfrentándose a sus padres, especialmente a su madre, Victoria, la exSpice Girls se ha reunido con sus excompañeras de grupo. Las artistas han publicado una fotografía de su reencuentro con motivo del 50 cumpleaños de Emma Burton.

"Mel C dijo en su momento que estaban preparando algo apra 2026 y esta fotografía nos da ciertas esperanzas de que, finalmente, sí que hacen algo juntas", afirma Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús destaca que él tiene pocas expectativas: "Ya cantaban mal cuando eran jóvenes...".

Por su parte, Angie Cárdenas cree que Victoria Beckham intenta con esta fotografía quitar el foco de la polémica con Brooklyn.

Brooklyn Beckham no quiere reconciliarse con sus padres

Después de un tiempo de distanciamiento entre Brooklyn Beckham y su familia, el hijo mayor de David y Victoria Beckham ha explotado a través de un duro comunicado en redes sociales: "He estado en silencio durante años y he hecho todo lo posible para mantener estos asuntos privado".

"Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han impreso", ha escrito el mayor de los Beckham, que ha asegurado que no quiere reconciliarse con su familia: "No me dejan controlar, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida".

"Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde llegan para difundir innumerables mentiras en los medios, la mayoría a costa de gente inocente, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz", ha asegurado Brooklyn, que ha destacado que sus padres le intentaron "presionar y sobornar" para que renunciara a su nombre. "Ante mi negativa no me han vuelto a tratar igual. Mi familia valora la promoción pública y los patrocinadores por encima de todo, la marca Beckham es lo primero", ha criticado el joven, que ha afirmado que creció "con una ansiedad abrumadora".